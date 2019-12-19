Москва, , 18:53 — REGNUM Нападавших на здание ФСБ на Лубянке было трое, их них двое уже ликвидированы в ходе перестрелки. Об этом сообщает издание «Открытые медиа» со ссылкой на источник.

Территория вокруг здания ФСБ оцеплена. На месте работают правоохранительные органы.

По данным Telegram-канала «Московские новости», трое неизвестных открыли огонь, находясь в приёмной ФСБ. Двое из них были ликвидированы на месте, третий забаррикадировался и отстреливается. Также сообщается, что двух пострадавших и одного убитого сотрудника ГИБДД забрала случайно проезжавшая мимо скорая помощь.

Ранее ряд Telegram-каналов выпустил противоречивую информацию по погибшим в результате стрельбы в центре Москвы. Официальной информации по инциденту пока что нет.