Москва, 19 декабря 2019, 18:53 — REGNUM Нападавших на здание ФСБ на Лубянке было трое, их них двое уже ликвидированы в ходе перестрелки. Об этом сообщает издание «Открытые медиа» со ссылкой на источник.
Территория вокруг здания ФСБ оцеплена. На месте работают правоохранительные органы.
По данным Telegram-канала «Московские новости», трое неизвестных открыли огонь, находясь в приёмной ФСБ. Двое из них были ликвидированы на месте, третий забаррикадировался и отстреливается. Также сообщается, что двух пострадавших и одного убитого сотрудника ГИБДД забрала случайно проезжавшая мимо скорая помощь.
Ранее ряд Telegram-каналов выпустил противоречивую информацию по погибшим в результате стрельбы в центре Москвы. Официальной информации по инциденту пока что нет.