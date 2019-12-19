Тобольск, Тюменская область, , 18:53 — REGNUM В тюменском Тобольске возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины вечером 18 декабря в одной из квартир дома по улице Ремезова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Следствием установлено, что 49-летний мужчина находился в квартире знакомых — сожительствующих мужчины и женщины. В ходе конфликта гость выстрелил из обреза ружья в хозяев квартиры. От полученных ранений мужчина погиб, женщина выжила и госпитализирована, сам же гость застрелился.

Следователи провели осмотр места происшествия, устанавливаются свидетели, назначен ряд экспертиз.

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