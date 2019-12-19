Москва, 19 декабря 2019, 18:40 — REGNUM В Москве на Лубянской площади у приёмной ФСБ РФ произошла перестрелка, сообщает 19 декабря корреспондент ИА REGNUM.
По неофициальным данным, в результате стрельбы, которую устроил неизвестный, погибли два человека.
Источники в силовых структурах сообщают, что мужчина, вооружённый автоматом, забаррикадировался в здании на Лубянке и продолжает стрелять.
Причины и подробности происшествия выясняются
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