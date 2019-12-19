Душанбе, , 18:35 — REGNUM Партия метадона, которая была задержана в московском аэропорту Внуково, была произведена в рамках программы по предотвращению ВИЧ в Таджикистане. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Программы развития ООН в этой стране, пишет сегодня, 19 декабря, «Азия-Плюс».

В международной организации отметили, что препарат жизненно необходим при заместительной терапии для наркозависимых людей. Партия этого препарата в Москве была задержана из-за неправильной маркировки. В ПРООН оценили стоимость объёма изъятого российской таможней метадона в 79 млн. 310 тыс. долл. (почти 5 млрд рублей).

Интернет-издание, однако, отметило, что в пресс-службе не ответили на заданные журналистом вопросы относительно того, первая ли это заказанная партия препарата, кто отвечает за декларирование товара и его упаковку, как так вышло, что маркировка оказалась не правильной и где сейчас находится этот груз.

Напомним, сотрудники таможни задержали партию метадона в аэропорту Внуково 17 декабря. Стоимость более двух тысяч бутылок этого препарата в Федеральной таможенной службе России оценили в 6 млрд рублей. Партия следовала в Таджикистан из Германии. Однако указанное на этикетках содержание метадона гидрохлорида было занижено в более чем в сто раз.