Барнаул, , 18:31 — REGNUM Пять человек, в том числе четыре сотрудника полиции, погибли, трое пострадали в результате ДТП с участием служебного автомобиля полицейских в Алтайском крае. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла в 18:50 (14:50 мск) на автотрассе А-322 между селами Урюпино и Красный Яр в Алейском районе. По предварительной информации, столкнулись служебный автомобиль полиции ВАЗ 21 074 и легковой автомобильToyota Fielder.

В служебном автомобиле находились пять сотрудников полиции, четверо из них погибли на месте ДТП, пятый сотрудник, женщина, была госпитализирована. В автомобиле Toyota Fielder находились три человека, один из них погиб, двое госпитализированы с травмами.

Уточняется, что все сотрудники полиции были при исполнении служебных обязанностей. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

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