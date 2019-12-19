Дамаск, , 18:02 — REGNUM Пять человек погибли, 11 пострадали в результате взрыва заминированного автомобиля на севере Сирии. Об этом 19 декабря сообщает агентство SANA.

Взрывное устройство в автомобиле сработало в 12:00 (13:00 мск) в деревне Телль-Халаф перед зданием местной администрации. Деревня расположена к западу от находящегося под контролем Турции города Рас эль-Айн.

В результате подрыва автомобиля погибли пять человек, пострадали 11 человек, нанесён ущерб зданиям, располагавшимся рядом с местом взрыва. По данным минобороны Турции, при взрыве в Телль-Халафе погибли трое детей.

Ответственность за взрыв на настоящий момент ни одна из организаций на себя не взяла. В свою очередь, министерство обороны Турции возложило ответственность за взрыв на Рабочую партию Курдистана (РПК, запрещенную в Турции) и силы самообороны сирийских курдов (YPG).

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели одного человека при подрыве автомобиля в сирийской столице городе Дамаске, в районе Нахр-Аиша.

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