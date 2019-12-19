Чебоксары, , 17:45 — REGNUM В Чувашии и Ульяновской области спасатели распространили сообщения об ухудшении погодных условий и сильных порывах ветра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По информации Гидрометцентра Чувашии, 20 декабря на территории республики ожидается усиление ветра с порывами до 20 м/с. В Ульяновской области сохраняется жёлтый уровень опасности: вечером 19 декабря и 20 декабря ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 18−23 м/с, местами метель с ухудшением видимости 500 м и менее, на дорогах сильная гололедица.

Спасатели напоминают, что непогода может привести к затруднениям в работе всех видов транспорта, обрывам линий электропередач и связи, обрушению слабоукрепленных конструкций. И рекомендуют при сильном ветре держаться в стороне от опор ЛЭП, указателей, рекламных щитов и высотной строительной техники, а также не парковать вблизи них свои автомобили.

С учётом складывающейся метеорологической ситуации пешеходам рекомендуют выбирать слабоскользящую обувь и передвигаться по улицам «осторожно, не торопясь». Водителям необходимо быть предельно осторожными и внимательными на дорогах, соблюдать коростной режим, усилить контроль за техническим состоянием машины и по возможности отказаться от дальних поездок.