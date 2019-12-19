Екатеринбург, 19 декабря 2019, 17:32 — REGNUM Руководство Свердловской области готово продолжить активную работу с федеральными властями по реализации проекта строительства второй ветки метрополитена в Екатеринбурге. Об этом губернатор Евгений Куйвашев сообщил на своей страничке в соцсети Instagram.
Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о строительстве второй ветки метрополитена в Екатеринбурге был поднят во время итоговой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Глава государства подчеркнул, что для реализации проекта необходимо наладить взаимодействие с региональными властями.
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Отметим, что средства на подготовку проектно-сметной документации по строительству подземки были заложены в бюджет Екатеринбурга на 2019 год.
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Напомним, что ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что предпроектные работы по строительству метро в городе продолжаются.
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