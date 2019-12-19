Ереван, , 17:24 — REGNUM Одиннадцать человек пострадали при обрушении пола в здании военкомата в столице Армении, городе Ереване. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Информация об обрушении поступила в ведомство около 15:35 по местному времени. Обвалился пол на первом этаже двухэтажного здания военного комиссариата №1. Площадь обрушения составила около 25 кв. метров.

В результате обрушения пострадали 11 человек, погибших нет. Уточняется, что в момент обвала в здании находились десятки призывников и пол мог не выдержать скопления большого количества людей.

На место происшествия выехали спасатели, пожарные, оперативная группа и группа быстрого реагирования Национального центра кризисного управления, психологи, врачи центра медицины катастроф. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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