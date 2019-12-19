Фресно, США, , 17:06 — REGNUM Частный самолёт попыталась угнать 17-летняя девушка в американском штате Калифорния. Об этом 19 декабря сообщает телеканал CNN.

Инцидент произошёл в аэропорту города Фресно. Девушка сумела забраться в кабину пилота, но врезалась на самолёте в ограждение. Когда полиция прибыла на место происшествия и взяла девушку под стражу, она была полностью дезориентирована и отказывалась от сотрудничества.

Самолёт, получивший повреждения, не смог подняться в воздух. В результате инцидента никто не пострадал, ущерб другим воздушным судам нанесён не был.

Уточняется, что мотивы. толкнувшие девушку на такой поступок неизвестны, но происшествие нельзя отнести к террористическому акту. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о столкновении двух самолётов на лётном поле в аэропорту американского города Сан-Антонио в штате Техас.

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