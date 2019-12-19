Рига, , 16:50 — REGNUM Представители Службы государственных доходов (СГД) Латвии совместно с сотрудниками таможенного управления полиции во время досмотра грузового автомобиля с литовскими номерами обнаружили более 9 млн сигарет не снабжённых акцизными марками. Об этом сообщает портал NRA.

Инцидент произошел на паромной линии из Вентспилса в Швецию. Конечный получатель груза находился в Дании. По данным журналистов, государству мог быт нанесён ущерб в размере 1,5 млн евро.

По этому факту было возбуждено уголовное дело пункт 1, 3-ей части, статьи 191 Уголовного кодекса Латвии о контрабанде в особо крупных размерах.

Отмечается, что в 2019 г. в Латвии за нелегальную торговлю табачными изделиями было возбуждено 123 уголовных процесса, конфисковано 62,6 млн сигарет и 42 017 курительного табака.