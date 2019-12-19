Дивногорск, Красноярский край, , 16:57 — REGNUM К одиннадцати годам колонии приговорил суд жителя города Дивногорска Красноярского края за убийство в состоянии алкогольного опьянения своего трёхмесячного сына. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Как установило следствие, трагедия произошла дома у осужденного, когда его жена и мать ребёнка находилась на работе в ночной смене, а старшая дочь была у бабушки.

Отец, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, попытался успокоить заплакавшего ребёнка, но у него это не получилось, его маленький сын продолжал плакать и капризничать.

«Тогда он нанес ему множественные удары по телу, а также несколько раз укусил его. От полученных повреждений младенец скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении регионального следственного комитета.

Решением суда мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ. За убийство малолетнего ему было назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.