Волгоград, , 16:48 — REGNUM Обстоятельства получения травм несовершеннолетним ребёнком устанавливают в полиции Волгограда, сообщили 19 декабря в пресс-службе регионального УМВД. Сообщение о насилии над ребёнком поступило из органов опеки, куда обратились соседи неблагополучной семьи.

По утверждению обратившихся, в одной из квартир дома по улице Курчатова родители издевались над шестилетним мальчиком. Полицейские выяснили, что ребёнок с конца ноября 2019 года не посещал учебные занятия. В школу на встречу с инспектором ПДН, социальным педагогом и представителем органов опеки пригласили мать и её сына. У ребёнка зафиксировали множественные телесные повреждения. В ходе опроса он рассказал, что травмы ему нанесли его мать и отчим. По словам мальчика, взрослые ограничивали его в еде и систематически избивали.

Ребёнка изъяли из семьи и госпитализировали в лечебное учреждение. Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.