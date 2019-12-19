Гватемала, , 16:50 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,9 зарегистрировано сейсмологами в Тихом океане у побережья Гватемалы. Об этом 19 декабря сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 12:35 по всемирному координированному времени (15:35 мск). Очаг землетрясения располагался на глубине 31 км.

Ближайший населённый пункт Ла Гомера (департамент Эскуинтла) с населением около 24 тыс. человек располагался в 52 км насеверо-восток от эпицентра. Самый густонаселённый город вблизи от эпицентра, Эскуинтла, с населением более 103 тыс. человек, располагался в 89 км на северо-восток.

Информация о жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась. Сейсмологи присвоили землетрясению «зелёный уровень» угрозы последствий, что означает небольшую вероятность жертв среди населения и экономического ущерба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении на юго-западе Китая магнитудой 5,2. В результате землетрясения пострадали 18 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: На юго-западе Китая восстановлено энергоснабжение после землетрясения