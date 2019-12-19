Самара, , 16:38 — REGNUM В Самаре разыскивают водителя, который сбил 13-летнюю девочку. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, ДТП произошло рано утром 14 декабря текущего года рядом с домом 64 по улице Карбышева.

Неизвестный водитель на неизвестном легковом автомобиле не уступил дорогу девочке, которая переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

Отмечается, что водитель автомашины не оказал пострадавшей никакой помощи и скрылся с места происшествия.

Сотрудники просят всех, кто что-либо знает о личности, местонахождении разыскиваемого и обстоятельствах ДТП, сообщить в ближайший отдел полиции.