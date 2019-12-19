Москва, , 16:24 — REGNUM На юге столицы неизвестные выстрелили несколько раз в мужчину, который выходил из спортивного зала. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

По данным авторов канала, как только мужчина вышел из зала, к нему подошёл неизвестный в капюшоне и произвёл три выстрела в нижнюю часть туловища, после чего покинул место преступления. Пострадавший успел забежать в здание спортзала и попросить о помощи.

Спустя некоторое время медики госпитализировали мужчину. О его состоянии не сообщается.