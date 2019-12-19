Воронеж, , 16:24 — REGNUM Более сотни захоронений подверглись разграблениям с начала 2019 года на кладбищах Воронежа, сообщили 19 декабря в пресс-службе ПАО «Воронежское похоронное бюро». В 20 случаях вандалы на месте. В 20 случаях действия вандалов предотвратили сотрудников кладбищ.

Больше всего жалоб на акты вандализма получили сотрудники Казанского и Боровского кладбищ. Чаще всего вандалов интересуют металлические и чугунные ограждения, памятники, столы, скамейки — их сдают на металлолом. В этих целях, видимо, похищено и 60 контейнеров для сбора отходов. На Левобережном кладбище был задержан мужчина, в багажнике автомобиля которого обнаружили около 50 калиток.

«Точное число оскверненных могил установить невозможно, так как больше 20% захоронений на городских погостах — заброшены и не все пострадавшие сообщают о случившемся», — уточнили в пресс-службе.