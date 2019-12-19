Ростов-на-Дону, , 16:03 — REGNUM Руководитель управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ Мария Давыдова задержана по подозрению в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Официального подтверждения или опровержения этой информации пока нет.

ИА REGNUM ранее сообщало, что руководитель пресс-службы городской администрации была задержана после сомнительных торгов на размещение информационных материалов о деятельности городской администрации в масс-медиа.

По неофициальным данным, в рабочем кабинете Давыдовой прошли обыски.

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