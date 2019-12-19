Москва, , 16:02 — REGNUM Российская система охраны лесов нуждается в совершенствовании. Функцию защиты леса вернут на федеральный уровень, пообещал президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции 19 декабря.

В основном пожары начинаются из-за чёрных лесорубов. Кроме того, в хозяйственных целях жгут траву, пояснил он.

Путин признал, что из-за пожаров усугубляется экологическая обстановка в Сибири. Удалённые пожары сложно тушить, при этом ветер относит едкий дым на города, и сделать с этим что-либо сложно.

Вместе с тем Россия в мире занимает третье место по масштабу лесных пожаров. Проблема серьёзнее в Канаде и США, добавил президент.