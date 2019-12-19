Уфа, , 15:17 — REGNUM Деятельность комиссионных магазинов «Победа» запрещена в Уфе. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, в пяти уфимских магазинах «Победа» бизнесмен выдавал краткосрочные займы гражданам под залог драгоценностей, техники и другого имущества.

При этом он не был внесен в госреестр микрофинансовых организаций, поэтому не представлял отчет о своей деятельности и не имел права ею заниматься.

По данному факту он уже привлекался пять раз к административной ответственности по ст. 14.56 КоАП РФ. Мужчине были выписаны штрафы на общую сумму 100 тысяч рублей.

Прокуратура потребовала через суд запретить незаконную деятельность по выдаче займов.

Суд согласился с требованиями истца, поэтому исковые требования надзорного ведомства удовлетворил в полном объеме.

Отмечается, что решение суда пока не вступило в законную силу.