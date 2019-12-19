Тбилиси, , 15:15 — REGNUM Один человек погиб и 14 получили травмы различной степени тяжести в дорожной аварии, которая 19 декабря произошла под Тбилиси. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения со ссылкой на МВД Грузии.

По данным журналистов, ДТП произошло на дороге в Тбилисский аэропорт. На трассе столкнулись грузовик и микроавтобус. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта».

Как передавало ИА REGNUM, в конце августа в Грузии в результате ДТП пострадали 30 человек. В тот день дорожная авария произошла недалеко от села Телети.