Москва, 19 декабря 2019, 15:03 — REGNUM Из-за ураганного ветра в Москве закрыли канатную дорогу на Воробьёвых горах. Об этом 19 декабря сообщила пресс-служба дороги.
По состоянию на 13:00 19 декабря скорость ветра в Москве достигала 20−22 метров в секунду. Канатная дорога может работать при максимальном значении в 15 метров в секунду.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба ГУ МЧС РФ по столице выпустила экстренное сообщение о неблагоприятных погодных условиях в столице. В Москве бушует ураганный ветер.
Предупреждение действует с 00:00 и до 21:00 19 декабря. Спасатели попросили жителей и гостей столицы соблюдать бдительность, обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.
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