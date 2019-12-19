Уфа, , 15:00 — REGNUM Тело без вести пропавшего 25-летнего мужчины обнаружили в Уфе. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба поискового отряда «Лиза Алерт» Башкирии.

По информации волонтеров, без вести пропавший парень нуждался в медицинской помощи. Он вышел из дома 17 декабря и не вернулся. Его искали в лесных массивах и на улицах города.

Молодой человек был найден мертвым. «Он погиб», — говорится в сообщении. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.