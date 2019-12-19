Екатеринбург, , 14:50 — REGNUM На Урале обвиняемый в организации похищения арбитражного управляющего Владимира Яшина останется под арестом в СИЗО. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Суд не удовлетворил апелляционную жалобу защиты обвиняемого. Таким образом постановление Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга оставлено в силе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде ареста. Обвиняемый отправлен в следственный изолятор до 5 февраля 2020 года.

Напомним, что похищение Владимира Яшина произошло в конце ноября 2019 года.

По версии следствия, его похитила группа злоумышленников с целью завладеть его имуществом. Для этих целей обвиняемые избивали его, а после того как потерпевший скончался, избавились от его тела. Оно было найдено гражданами 3 декабря.

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