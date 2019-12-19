Горловка, ДНР, , 14:47 — REGNUM Пожилой житель города Харцызска скончался на линии разграничения между ДНР и Украиной, заявил мэр Горловки Иван Приходько, сообщило «Донецкое агентство новостей».

«Житель Харцызска 1950 года рождения умер до приезда медицинской скорой помощи на КПП «Горловка», — рассказал он.

По его словам, всего между ДНР и Украиной функционируют четыре пропускных пункта.

Напомним, вскоре после начала гражданской войны Украина перестала платить пенсии жителям Донбасса. Для получения денег они вынуждены регулярно выезжать на подконтрольную Украине территорию, что нередко приводит к гибели пожилых людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Пенсионном фонде Украины заявили, что украинскую пенсию более пяти лет не получает 121,4 тыс. жителей Донбасса.

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