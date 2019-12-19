Уфа, , 14:46 — REGNUM В Башкирии разыскивают возможного свидетеля убийства. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, 13 сентября 2016 года в лесополосе на пересечении улиц Калинина и Бекетова города Салавата было найдено тело 31-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ.

В настоящее время следователи устанавливают личность подозреваемого в данном преступлении и его местонахождение. Кроме этого, следствие разыскивает женщину, которая может быть свидетелем данного убийства.

Женщине на вид 30−40 лет, рост 167−170 см. Была одета в светлый пуховик с капюшоном до пояса.

Стражи порядка просят всех, кто может сообщить любую информацию о случившемся, сообщить в ближайшее отделение полиции.