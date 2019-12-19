Чебоксары, , 14:41 — REGNUM В Чувашии перед судом предстанут трое жителей Марий Эл, которых подозревают в наркопреступлениях. Фигурантами уголовного дела стали двое 21-летниих парней и 16-летняя девушка, сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении СКР.

Следствие полагает, что осенью 2019 года двое подозреваемых, парень и девушка, переехали в Чебоксары и проживали здесь на съемной квартире. 13 декабря 2019 года они приехали в лесной массив Заволжья, где забрали из тайника более 100 граммов наркотика для последующего сбыта в Чебоксарах.

«На остановке общественного транспорта подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции. Наркотические средства были обнаружены у девушки в ходе личного досмотра», — говорят в следственном управлении.

В тот же день следствием был установлен еще один подозреваемый — 21-летний житель Марий Эл. Следствие полагает, что он вёл с ними переписку через интернет-мессенджер, давая указания относительно нахождения тайника и дальнейших действий.

Фигуранты уголовного дела арестованы. Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических веществ в крупном размере»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии завершаются разбирательства по двум уголовным делам о сбыте наркотиков. Фигурантами одного из них являются три жителя республики, другого — житель Марий Эл. Следствие полагает, что синтетические наркотики закладывались на территории Чебоксар и Чебоксарского района. По каждому из дел установлены 17 эпизодов.