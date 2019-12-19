Уфа, , 15:04 — REGNUM Следственный комитет Башкирии проводит проверку по факту применения насилия в отношении сотрудника ДПС. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, в эфире одного из телеканалов был показан сюжет о том, что 16 декабря текущего года водитель автомобиля наехал на инспектора ДПС для того, чтобы избежать привлечения его к административной ответственности.

Отмечается, что проверка организована по поручению председателя СК РФ Бастрыкина А.И.

Отмечается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.