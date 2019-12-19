Ростов-на-Дону, , 14:29 — REGNUM В Ростове-на-Дону силовики задержали руководителя пресс-службы городской администрации. Об этом сообщает ряд Telegram-каналов со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Официального подтверждения этой информации пока нет.

По некоторым данным, в рабочем кабинете начальника управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ администрации Ростова-на-Дону Марии Давыдовой прошли обыски. Рупор ростовской мэрии попала в поле зрения правоохранителей после сомнительных торгов на размещение информационных материалов о деятельности городской администрации в масс-медиа.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в начале декабря 2019 года ростовское УФАС выявило признаки картельного сговора при проведении конкурса на оказание услуг по информационному сопровождению работы городской администрации. В деле фигурирует ООО «Деловое сообщество». По информации антимонопольного ведомства, заказчик нарушил законы «О контрактной системе…» и «О защите конкуренции», исполнитель — условия контракта.

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