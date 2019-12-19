Анкара, 19 декабря 2019, 14:25 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали двоих членов Рабочей партии Курдистана (РПК), об этом 19 декабря говорится в заявлении министерства обороны Турции, опубликованном в Twitter.
«Еще двое террористов из РПК бежали из своих укрытий в Ираке и сдались нашим пограничникам в провинции Ширнак», — говорится в заявлении военного ведомства.
Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.
Читайте ранее в этом сюжете: Военные Турции приступили к новой фазе спецоперации против РПК