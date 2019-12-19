Санкт-Петербург, , 14:21 — REGNUM Ураганный ветер минувшей ночью свалил не менее 305 деревьев в Петербурге. В городском комитете по благоустройству продолжают вести подсчет нанесенного ущерба, передает корреспондент ИА REGNUM. Еще утром 19 декабря в ведомстве сообщали о 86 упавших деревьях.

Рекордсменом оказался Красносельский район, который потерял 78 деревьев. За ним следует Петродворцовый район, где штормовой ветер повалил 38 деревьев.

Выборгский, Пушкинский, Московский, Приморский, Невский и Кировский потеряли примерно по 20 деревьев каждый, Петроградский — 17, Фрунзенский, Колпинский, Красногвардейский и Калининский — по 14 деревьев.

В центре Петербурга, как известно, слишком мало зеленых насаждений, так что валить там особо было нечего: в Центральном районе не досчитались одного дерева, в Адмиралтейском аналогичная ситуация, трех деревьев не хватает в Василеостровском районе.

Комитет по благоустройству продолжает устранять последствия ночного урагана.

Как уже сообщалось, в Приморском районе береза упала на провода в Удельном парке и повредила их. Четырежды упавшие ветки и стволы вредили автомобилям, два таких случая зафиксировано на Пулковской и Кубинской улицах Московского района, кроме того, машины пострадали на улице Симонова и на набережной Обводного канала.

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