Самара, , 14:20 — REGNUM В Самаре разыскивают подозреваемого в совершении тяжкого преступления против половой неприкосновенности в отношении девушки. Об этом 19 декабря сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, мужчина 25−35 лет подозревается в тяжком противоправном деянии в отношении девушки 1996 года рождения, которое произошло вечером 4 ноября текущего года в подъезде дома номер 19, расположенном по ул. 22-го Партсъезда.

Полицейские ищут мужчину славянской внешности, ростом примерно 180−185 см, среднего телосложения, лицо плоское, нос сплющенный, глаза расположены далеко друг от друга, зубы редкие.

Подозреваемый был одет в куртку матерчатую горчичного цвета с капюшоном, свитер вязанный серого цвета с высоким воротом, шапку вязанную и перчатки кожаные черного цвета.

Полицейские просят всех, кто располагает какой-либо информацией по этому поводу, обратиться в ближайшее отделение полиции. Конфиденциальность они гарантируют.