Акуре, , 14:10 — REGNUM Протестующие подожгли церковь в городе Акуре на юго-западе Нигерии после неподтвержденных сообщений о том, что тело пропавшего годовалого ребенка было найдено захороненным у церковного алтаря. Об этом передает ВВС Yoruba.

Свидетели акции протеста сообщили, что двое протестующих были застрелены и ранены сотрудниками полиции, которые пытались разогнать разгневанную толпу. В полиции также сообщили, что один из их офицеров был убит.

По информации журналистов телерадиокомпании, ребенок предположительно пропал из церкви Чудотворной Сототобире, куда он пришел со своей матерью в прошлом месяце.

Точные обстоятельства исчезновения ребенка неясны, но его мать, Модупе Колаволе, сообщила ВВС, что подозревает умышленное нанесение вреда ее сыну.

По информации журналистов, Альфа Бабатунде, основательница церкви, была арестована на прошлой неделе офицерами тайной полиции Нигерии по подозрению в причастности к исчезновению мальчика.

Корреспондент ВВС Yoruba Темитопе Адубеджи подчеркнул, что информация о том, что тело мальчика было найдено, не подтверждена.