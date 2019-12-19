Уфа, , 14:06 — REGNUM В Уфе осудили полицейского за применение насилия в отношении 17-летней девушки. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

Следствием и судом установлено, что летом прошлого года в отдел полиции доставили 17-летнюю девушку, для ее проверки на причастность к совершению грабежа. Для того, чтобы склонить девушку к даче признательных показаний осужденный надел на нее наручники и связал автомобильным тросом, чтобы ограничить ее движения. Затем он применил к ней физическое и психологическое насилие, а после закрыл в помещении отдела полиции более чем на 12 часов.

Отмечается, что потерпевшая не была подозреваемой по уголовному делу и не была задержана в установленном законом порядке. Девушка сообщила о случившемся в Следственный комитет.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ

Весной текущего года полицейский в день вызова его к следователю быстро покинул свое рабочее место и скрылся от органов следствия. Его объявили в федеральный розыск. Но спустя несколько дней осужденный сам явился к следователям.

Свою вину в совершенном преступлении он не признал. В результате суд приговорил полицейского к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме этого осужденный лишен права занимать должности в правоохранительных органах сроком на два года.