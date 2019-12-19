Тбилиси, , 13:52 — REGNUM Новая потасовка между участниками акции протеста и сотрудниками полиции произошла 19 декабря в Тбилиси. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, инцидент произошел возле отделения, расположенного на проспекте Церетели. Протестующие в ходе акции пытались наклеить на окна здания, где расположен полицейский участок, стикеры с надписью: «Мать ее, эту жизнь!». Таким образом они выражали протест в связи с недавней смертью 15-летнего школьника.

Сообщается, что правоохранители не позволили клеить наклейки на окна офиса, из-за чего и произошла потасовка. Активисты решили ограничиться тем, что приклеили стикеры к брусчатке возле отделения полиции.

Стоит отметить, что аналогичная акция ранее 19 декабря произошла возле Дигомского отделения полиции, где до этого проходили допросы, впоследствии погибшего подростка. Там также дошло до потасовки протестующих с полицией, но активисты наклеили на окно свои стикеры.

Как передавало ИА REGNUM, смерть подростка, который решил уйти из жизни после двух допросов в полиции по делу о хулиганстве, вызвала всплеск недовольства в грузинском обществе, который подхватили оппозиционные силы. Акции протеста проходят в Тбилиси и других городах страны. В них активно участвуют школьники.