Красноярск, , 13:35 — REGNUM Подросток из Красноярского края признан виновным в убийстве ребёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 декабря в Следственном комитете РФ.

Уточняется, что приговор вынесен 17-летнему жителю одной из деревень Березовского района. Установлено, что в июне 2018 года он отвёл девятилетнего знакомого мальчика в безлюдное место недалеко от посёлка, где в ходе ссоры причинил ему множественные телесные повреждения. Затем подросток специально оставил его на месте преступления без возможности быть обнаруженным. От полученных травм мальчик умер на месте.

Суд назначил подростку 5,5 года лишения свободы в воспитательной колонии.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Красноярского края убил младенца, не сумев успокоить.