Новосибирск, , 13:33 — REGNUM В возле торгово-развлекательного комплекса в центре Новосибирска кирпичная арка рухнул на автомобиль.

«Около «Сибирского Молла» произошло обрушение кирпичной арки, установленной на въезде в жилой комплекс. Самогруз задел ворота и кирпичи посыпались на легковой автомобиль. По словам автора фото, водитель чудом успел выскочить из автомобиля. Никто не пострадал», — сообщается на странице сообщества «Инцидент.Новосибирск».

На месте работает экипаж ГИБДД.

По данным «Тайги.инфо», на дорогу могла обрушиться арка забора жилого комплекса «Фрунзенский», который находится около ТЦ «Сибирский Молл».