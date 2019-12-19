Якутск, , 13:32 — REGNUM В Якутске в офисе компании «Саханефтегазсбыт» случилось ЧП: генеральный директор, депутат Госсобрания Виктор Лебедев в ходе конфликта, связанного с трудовыми отношениями, нанёс подчиненному несколько ударов в лицо, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По сообщениям в СМИ и соцсетях республики, Виктор Лебедев требовал несколько дней от заместителя директора предприятия по товарам Владимира Стрижака чтобы он уволился.

Подчинённый принёс заявление на отпуск, а гендиректор разозлился и ударил его несколько раз. Лебедев был против такого заявления и требовал увольнения.

В последствии медики зафиксировали у Стрижака сотрясение головного мозга и перелом челюсти.

Отметим, Виктор Лебедев — двукратный чемпион мира по вольной борьбе.

Идут следственные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, по подозрению в причинении тяжких телесных повреждений осуждённому задержан сотрудник исправительной колонии № 6 Брянской области.