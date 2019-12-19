Санкт-Петербург, , 13:23 — REGNUM Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу уточнило информацию о последствиях штормового ветра, который проходил через регион в ночь на 19 декабря.

Петербургские спасатели на смотре Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщили в ведомстве, зафиксировано 27 случаев повреждения кровли, 14 случаев падения слабо закрепленных конструкций, в том числе рекламных стендов и строительных лесов.

«Для ликвидации последствий прохождения комплекса неблагоприятных погодных явлений на территории Санкт-Петербурга пожарно-спасательные подразделения привлекались 99 раз», — отметили в ГУ МЧС.

В настоящее время спасатели продолжают оказывать помощь в устранении последствий стихии в Петербурге.

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Напомним, по данным Смольного, ночной ураган повалил в Петербурге 86 деревьев. Садово-парковые предприятия распиливают, выкорчевывают и вывозят упавшие стволы, убирают ветки с проезжей части и пешеходных переходов.

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