Дивногорск, Красноярский край, , 13:21 — REGNUM В Красноярском крае житель города Дивногорска признан виновным в убийстве новорождённого сына. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 декабря в Следственном комитете РФ.

Установлено, что в сентябре 2018 года пьяный мужчина остался дома с трёхмесячным сыном. Его жена ушла на работу в ночную смену, а старшая дочь была у бабушки.

Ребёнок начал плакать и капризничать. Отец пытался его успокоить, но не смог. Тогда мужчина нанёс сыну множественные удары по телу. Младенец скончался на месте происшествия.

Суд назначил злоумышленнику 11 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, СК проверит информацию о ребёнке без сознания в Канске.