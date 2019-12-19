Москва, , 13:19 — REGNUM Из-за анонимного сообщения о «минировании» в Москве эвакуировали 10 школ. Об этом 19 декабря со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС.

Сейчас сотрудники оперативных служб проверяют столичные школы на наличие подозрительных предметов. Из зданий были эвакуированы учителя и школьники.

«Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в 10 школах в разных округах Москвы, в целях безопасности учителя и школьники эвакуированы. На местах работают сотрудники оперативных служб и кинологи», — сообщил источник агентства.

Напомним, сообщения о «минировании» в Москве начали поступать 28 ноября. За три недели были зафиксированы звонки с угрозами взрывов более 5 тыс. объектов, были эвакуированы почти 500 тыс. человек. Все угрозы о «минировании» оказались ложными.

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