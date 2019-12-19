Ульяновск, , 13:16 — REGNUM В Димитровграде Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту выплаты генеральным директором одной из частных компаний зарплаты ниже минимального размера оплаты труда. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, в одном из обществ с ограниченной ответственностью в январе-марте 2019 года зарплата пяти работникам выплачивалась ниже минимального размера оплаты труда, при этом 18 млн рублей, поступивших в указанный период на счета фирмы, «были израсходованы на оплату услуг связи, расчеты с контрагентами и т. п.».

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании, на основании которых было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145−1 УК РФ («Выплата свыше двух месяцев заработной платы ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, совершенная руководителем из корыстной или иной личной заинтересованности»).

В настоящее время администрация компании компенсировала работникам ранее недополученные суммы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Заволжском районе Ульяновска возбуждено уголовное дело в связи с несвоевременной выплатой заработной платы в научно-исследовательском институте, долги по заработной плате составили около 100 тыс. рублей.

ранее в ходе прокурорской проверки было установлено, что руководством Сурской районной больницы в ноябре 2019 года не принимались надлежащие меры к полной оплате труда 434 работников. В результате образовалось более 1,6 млн рублей задолженности. Долги были погашены в рамках исполнения требования прокуратуры во второй декаде декабря.

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