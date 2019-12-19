Ярославль, 19 декабря 2019, 13:01 — REGNUM Из-за сильного ветра в Ярославской области без электричества остались 2600 человек в Борисоглебском, Некоузском, Тутаевском, Большесельском, Ярославском, Рыбинском районах и в городском округе Переславль-Залесский. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.
Нарушения в электроснабжении на 10 часов утра зафиксированы на семи социальных объектов — это детские сады, школы и ФАП.
В восстановлении энергоснабжения задействовано 49 бригад филиала «Россети Центр Ярэнерго».
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