Санкт-Петербург, , 12:58 — REGNUM Несколько рекламных конструкций пострадали в Петербурге из-за урагана в ночь на 19 декабря. Об этом ИА REGNUM сообщили в комитете по печати и взаимодействию со СМИ.

Так, повредились рекламные тумбы на Наличной улице, площади Академика Лихачева, Мытниноской набережной, 11, на парковке площади Александра Невского, Лиговском проспекте, 105, улице Графтио.

Билборд упал у дома №1а по улице Крыленко. Кроме того, пострадала остановка общественного транспорта на Звездной улице, 16.

Ранее в Смольном сообщили, что ураганом была повреждена кровля на здании Артиллерийской академии (Литейный проспект, д. 3) на площади около 200 кв. метров. К шести часам утра поврежденный участок был демонтирован.

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