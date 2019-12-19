Южно-Сахалинск, , 12:54 — REGNUM Столица сахалинских нефтяников Оха на севере Сахалина осталась без тепла из-за аварии на теплотрассе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным ИА «Сахалин.Инфо», произошёл прорыв на теплотрассе. Без тепла, по данным агентства, остались 46 домов. Ремонтные работы ведутся. Люди жалуются на то, что температура в квартирах не превышает 15 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря 2019 года на Сахалинской ГРЭС, которую накануне торжественно запустил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, вышел из строя энергоблок.