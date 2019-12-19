Барселона, Испания, , 12:47 — REGNUM Не менее 18 человек пострадали из-за пожара в здании, расположенном поблизости от собора Саграда Фамилия в Барселоне. Об этом 19 декабря сообщает пожарная служба города на своей официальной странице в соцсети Twitter.

По их данным, большинство из числа пострадавших было доставлено в близлежащие больницы, части была оказана медицинская помощь на месте.

Также уточняется, что возгорание произошло примерно в 07:00 по местному времени (09:00 мск) и что в настоящее время на тушении работает 12 пожарных машин, а все расположенные вблизи улицы перекрыты.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате пожара в жилом доме в Красногорске пострадали четыре человека, двое из которых — дети.