Село Туринская Слобода, Свердловская область, , 12:40 — REGNUM В Свердловской области Слободо-Туринский районный суд вынес решение в отношении гражданки, обвиняемой в убийстве человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Судом, с учётом смягчающих обстоятельств, гражданка признана виновной, и ей назначено наказание в виде лишения свободы в колонии сроком на семь лет. Приговор может быть обжалован в вышестоящей судебной инстанции.

Отметим, что подсудимая в ходе заседания не признала вины в умышленном характере инкриминируемого ей преступления.

«Гособвинитель доказал факт умышленного убийства и отсутствия каких-либо противоправных действий со стороны потерпевшего в отношении подсудимой, кроме аморального предложения о вступлении в половую связь. Так, подсудимая после вышеуказанного предложения потерпевшего целенаправленно прошла на кухню, где взяла нож, после чего вернулась в комнату и хладнокровно убила потерпевшего», — уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, что, по версии следствия, преступление произошло в квартире подсудимой 18 марта 2019 года. В тот вечер женщина распивала спиртное со своим знакомым. В ходе попойки между ними возник конфликт, так как мужчина предложил хозяйке квартиры вступить с ним в половую связь. Обидевшись на это, женщина взяла нож и нанесла мужчине смертельный удар.