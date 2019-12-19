Санкт-Петербург, , 12:41 — REGNUM Новогодние украшения на мостах и набережных сильнее всего пострадали в Петербурге от ураганного ветра минувшей ночью. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском комитете по печати и взаимодействию со СМИ.

«Наиболее подвержены шквалистым порывам ветра были объекты оформления, расположенные на набережных, мостах и на открытых продуваемых территориях. Не секрет, что город расположен на стыке встречных ветров и течений, самые сильные из которых идут из Ладожского озера в Финский залив и в обратном направлении», — рассказал глава комитета Владимир Рябовол.

Особо пострадали искусственные ели на Адмиралтейской и Воскресенской набережных, а также декоративная композиция на Дворцовом мосту.

Рябовол подчеркнул, что комитет заранее подготовился к усилению ветра, накануне, 18 декабря, с 19:00 до 23:00 был совершен контрольный объезд всей программы централизованного оформления города. Специалисты организовали работу дежурных бригад, что позволило предотвратить некоторые критические аварийные ситуации и оперативно устранять проблемы.

Все поврежденные элементы оформления уже сняли и отправили на восстановление.

Отдельные части декоративных конструкций, например, с Невского и Московского проспектов, после мелкого ремонта будут восстановлены к утру 20 декабря, обещают в комитете.