Шахты, Ростовская область, , 12:37 — REGNUM В городе Шахты Ростовской области организована проверка, причиной которой стало сообщение о массовом отравлении роллами. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 19 декабря.

«В ряде СМИ опубликована информация о том, что несколько шахтинцев обратились в больницу с симптомами острой кишечной инфекции. С их слов, все они употребляли в пищу японскую еду, которую приобрели в одном из магазинов города», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM ранее сообщало, что десятки шахтинцев обратились к врачам после ухудшения самочувствия. Известно, что горожане употребляли роллы. Часть пострадавших госпитализированы.

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