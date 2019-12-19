Чебоксары, , 12:37 — REGNUM В Чебоксарах привлекут к ответственности лихачей, которые похвастались ездой по встречной полосе в центре города. Нарушители разместили видео в интернете, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

На видео, которое появилось в сети 16 декабря, показано, как две легковушки проехали по Московскому мосту против движения. В ходе проверки выяснилось, что иномарки были арендованы, а за рулём находились 20-летние жители Чебоксар.

Их привлекают к административной ответственности по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ «Выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения». Дела направлены в суд. Лихачам грозит 5 тыс. рублей штрафа или лишение водительских прав на срок от четырёх до шести месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии продолжаются разбирательства в связи с резонансной аварией, которая произошла на федеральной трассе 22 июля 2019 года: водитель на «Ауди» въехал в металлическое ограждение, столкнулся с УАЗ-3909, в результате удара обе машины вылетели в кювет. В больницу с ранениями были доставлены водитель и пассажир УАЗа, водитель иномарки скрылся. С конца мая подозреваемый находится в СИЗО. По одним, скорость иномарки зашкаливала.

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